Il catanese Mario Barbuto confermato presidente dell' Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti

Cataniatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il catanese Mario Barbuto è stato confermato oggi presidente nazionale dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, al termine del ventiseiesimo meeting dell'Unione, aperto tre giorni fa nel villaggio “Città del Mare” di Terrasini, nel Palermitano."Un Congresso che ci ha consentito non. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

