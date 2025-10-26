Il catanese Mario Barbuto confermato presidente dell' Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti
Il catanese Mario Barbuto è stato confermato oggi presidente nazionale dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, al termine del ventiseiesimo meeting dell'Unione, aperto tre giorni fa nel villaggio “Città del Mare” di Terrasini, nel Palermitano."Un Congresso che ci ha consentito non. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
