Il congresso dell' Unione italiana ciechi e ipovedenti a Terrasini | Mario Barbuto rieletto presidente nazionale

Palermotoday.it | 26 ott 2025

“Un congresso che ci ha consentito non solo di eleggere le cariche sociali ma di fornirci gli indirizzi per l’attività che l’Uici svolgerà in tutt’Italia nel prossimo quinquennio”. Lo ha detto Mario Barbuto, confermato oggi, con una votazione plebiscitaria, presidente nazionale dell’Unione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

