Il congresso dell' Unione italiana ciechi e ipovedenti a Terrasini | Mario Barbuto rieletto presidente nazionale

“Un congresso che ci ha consentito non solo di eleggere le cariche sociali ma di fornirci gli indirizzi per l’attività che l’Uici svolgerà in tutt’Italia nel prossimo quinquennio”. Lo ha detto Mario Barbuto, confermato oggi, con una votazione plebiscitaria, presidente nazionale dell’Unione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Ecco a voi il podcast della sessione mattutina della seconda giornata del XXVI CONGRESSO NAZIONALE DELL’UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI Ets-APS. Buon ascolto: https://www.uiciechi.it/archiviomultimediale/archivio/Congresso%2 - facebook.com Vai su Facebook

XX Congresso Unione Camere Penali Italiane. La Giunta, eletta per acclamazione, per il biennio 2025-2027: Francesco Petrelli @FrPetrelli, Presidente Giulia Boccassi, Vice Presidente Rinaldo Romanelli, Segretario Laura Antonelli, Tesoriere Enrico Amati, Si - X Vai su X

Alla Regione il Premio Braille dell’Unione italiana ciechi. Schifani: “Riconoscimento al nostro impegno. Andiamo avanti su questa strada” - Il riconoscimento è stato ritirato questa mattina dal presidente Renato Schifani, nel corso di una cerimonia che ha chiuso ... Riporta ilsicilia.it

A Regione siciliana il premio Braille dell'Unione ciechi - È stato assegnato alla Regione Siciliana il premio Louis Braille per il 2025. Come scrive ansa.it

In Sicilia il XXVI Congresso Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - «105 anni e non sentirli e continuare a credere nella missione dei nostri Padri fondatori, pur con strumenti e un’organizzazione adeguata alla società ... Come scrive superando.it