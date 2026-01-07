Migrante respira monossido e viene ricoverato succede di continuo

Un richiedente asilo è stato ricoverato all’ospedale di Cattinara, probabilmente a causa dell’inalazione di fumo mentre cercava di scaldarsi. La notizia, riportata da Lorena Fornasir di Linea d’Ombra, evidenzia come episodi simili si verifichino frequentemente, sottolineando le difficoltà e i rischi a cui sono esposti i migranti in queste situazioni.

Un richiedente asilo si sente male e viene ricoverato a Cattinara, probabilmente per aver inalato del fumo mentre tentava di scaldarsi: lo riporta in un post documentato da foto la fondatrice dell'associazione Linea d'Ombra Lorena Fornasir. Si tratta di un 37enne originario del Kashmir che ora.

