Papà ucciso dal monossido figlio ricoverato tragedia nel Monzese | non avevano soldi per riscaldarsi
Una tragedia nel Monzese, a Biassono, ha causato la morte di un uomo e il ricovero del figlio, dopo aver acceso un braciere per riscaldarsi. La mancanza di risorse economiche ha portato a questa drammatica situazione. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto, evidenziando l’importanza di adottare misure di sicurezza per prevenire simili incidenti.
Tragedia a Biassono, in provincia di Monza e Brianza. Accendono un braciere per riscaldarsi: papà morto, figlio ricoverato in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
