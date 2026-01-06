Papà ucciso dal monossido figlio ricoverato tragedia nel Monzese | non avevano soldi per riscaldarsi

Una tragedia nel Monzese, a Biassono, ha causato la morte di un uomo e il ricovero del figlio, dopo aver acceso un braciere per riscaldarsi. La mancanza di risorse economiche ha portato a questa drammatica situazione. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze dell’accaduto, evidenziando l’importanza di adottare misure di sicurezza per prevenire simili incidenti.

