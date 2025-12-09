Bolzaneto due intossicati in casa a causa del monossido | ricoverato anche il cane

Due uomini e un cagnolino soccorsi dai vigili del fuoco in un condominio di via Ferri: il monossido sprigionato dalla stufa in casa di un ottantaquattrenne si è propagato nell’appartamento di fianco. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Bolzaneto, due intossicati in casa a causa del monossido: ricoverato anche il cane

