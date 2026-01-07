Mickey Rourke sul rischio sfratto | Non ho creato io la raccolta fondi per evitarlo È imbarazzante

Mickey Rourke ha commentato sui social riguardo alla raccolta fondi avviata per evitare il suo sfratto, precisando di non averla richiesta personalmente e definendola imbarazzante. L’attore ha espresso il suo punto di vista sulla situazione, sottolineando di non aver avuto coinvolgimento diretto nell’iniziativa e invitando a considerare con attenzione le informazioni diffuse.

