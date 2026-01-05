Mickey Rourke è sul lastrico | avviso di sfratto Raccolta fondi online per pagare l’affitto | Situazione urgente

Mickey Rourke si trova in difficoltà economiche e ha avviato una raccolta fondi online per saldare circa 60 mila dollari di affitti arretrati. La situazione, definita urgente, mette in luce come anche la notorietà non garantisca sempre stabilità finanziaria. L’attore cerca ora supporto per evitare lo sfratto dalla sua casa di Los Angeles, evidenziando la fragilità delle finanze nel mondo dello spettacolo.

La fama, da sola, non basta a pagare le bollette. Lo sta scoprendo, nel modo più duro, Mickey Rourke, che ha autorizzato una raccolta fondi online per coprire quasi 60 mila dollari di affitti arretrati e scongiurare lo sfratto dalla sua abitazione di Los Angeles. Cosa sappiamo. La raccolta fondi online per pagare l’affitto. Secondo i documenti depositati in tribunale, l’attore avrebbe ricevuto a fine dicembre un avviso di sfratto con appena tre giorni di tempo per regolarizzare la sua posizione. Il proprietario dell’immobile ha poi avviato un’azione legale per il recupero dei canoni non versati, oltre a danni e spese legali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

