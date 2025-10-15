Apple Martin figlia di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin dei Coldplay nelle ultime settimane ha debuttato nella moda con due campagne importanti | per Gap con la madre e Self-Portrait da solista

GapStudio lancia la Collezione 3 per l’AutunnoInverno 2025 con una campagna che mette al centro il rapporto tra generazioni e l’evoluzione dello stile nel tempo. Protagoniste degli scatti, realizzati dal fotografo Mario Sorrenti con la direzione creativa di Zac Posen, sono Gwyneth Paltrow e sua figlia Apple Martin. Il progetto esplora il concetto di stile come eredità personale: capi condivisi, reinterpretati e adattati a nuove identità, proprio come accade tra madre e figlia. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Apple Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e di Chris Martin dei Coldplay, nelle ultime settimane ha debuttato nella moda con due campagne importanti: per Gap, con la madre, e Self-Portrait, da solista.

