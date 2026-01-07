La Pallacanestro 2.015 si prepara ad affrontare sabato Mestre, occasione potenzialmente decisiva per avvicinarsi alla zona play-in e coinvolgere i veneti nella parte alta della classifica. Nel frattempo, si fa strada l’idea di risparmiare anche in caso di esonero di Martino, a causa delle recenti misure di austerità societaria. Un momento di riflessione che potrebbe influenzare le scelte future del club.

La Pallacanestro 2.015 affronterà sabato Mestre: poteva essere uno scontro diretto per affacciarsi alla zona play-in e coinvolgere i veneti nella parte calda della classifica. Ormai non lo è più (+6 e una partita da recuperare), ma resta tuttavia una sfida contro una squadra di medio livello contro la quale per Forlì è obbligatorio tornare a vincere dopo 9 sconfitte nelle ultime 10 uscite. Questa striscia nera è continuata nonostante un calendario teoricamente alla portata. E con un assetto ancora emergenziale, visto che l’ Unieuro conta 5 lunghi per due posti in quintetto. E 5 esterni – 4, con l’infortunio di Harper – per tre ruoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Mercato: si pensa di risparmiare perfino in caso di esonero di Martino. Il freno dell’improvvisa austerity societaria.

