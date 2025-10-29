Commercio | il mercato di San Martino si trasferisce in piazza Toniolo

"Sabato 1° novembre debutta il nuovo mercato di San Martino nella sua nuova collocazione in piazza Toniolo. A nome della nostra associazione, protagonista di questa operazione, e di tutti gli operatori la soddisfazione per aver portato a casa una nuova importante riqualificazione di un mercato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Ieri, giovedì 23 ottobre, l’Assessore al Commercio e Attività Produttive Anna Pisani e il Presidente di Slow Food Biella Roberto Costella hanno inaugurato il primo Mercato della Terra Slow Food di Biella in piazza Vittorio Veneto, l’appuntamento settimanale de Vai su Facebook

STOP AL MERCATO DELL’11 NOVEMBRE A CALOLZIO: CRITICA L’OPPOSIZIONE - CALOLZIOCORTE – Il mercato di San Martino, l’11 novembre al Lavello, non si farà: il regolamento lo vieta e i tempi per modificarlo sono troppo stretti. Si legge su lecconews.news

Spostare il mercato di via San Martino in piazza Toniolo? Confcommercio approva - Franco Palermo di Fiva Confcommercio Pisa: “Lo spostamento necessario per salvare il mercato di San Martino. Riporta lanazione.it

Cherasco Natura torna domenica 9 novembre: mercato, arte e tradizioni per San Martino - Produttori a km zero, artigianato creativo e le eccellenze enogastronomiche del territorio. Lo riporta targatocn.it