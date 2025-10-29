Commercio | il mercato di San Martino si trasferisce in piazza Toniolo

Pisatoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Sabato 1° novembre debutta il nuovo mercato di San Martino nella sua nuova collocazione in piazza Toniolo. A nome della nostra associazione, protagonista di questa operazione, e di tutti gli operatori la soddisfazione per aver portato a casa una nuova importante riqualificazione di un mercato. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

commercio mercato san martinoSTOP AL MERCATO DELL’11 NOVEMBRE A CALOLZIO: CRITICA L’OPPOSIZIONE - CALOLZIOCORTE – Il mercato di San Martino, l’11 novembre al Lavello, non si farà: il regolamento lo vieta e i tempi per modificarlo sono troppo stretti. Si legge su lecconews.news

Spostare il mercato di via San Martino in piazza Toniolo? Confcommercio approva - Franco Palermo di Fiva Confcommercio Pisa: “Lo spostamento necessario per salvare il mercato di San Martino. Riporta lanazione.it

commercio mercato san martinoCherasco Natura torna domenica 9 novembre: mercato, arte e tradizioni per San Martino - Produttori a km zero, artigianato creativo e le eccellenze enogastronomiche del territorio. Lo riporta targatocn.it

Cerca Video su questo argomento: Commercio Mercato San Martino