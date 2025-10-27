Di Gennaro sentenzia dopo l’esonero di Tudor | Penso che sarà lui il nuovo allenatore della Juve C’è confusione societaria Chiellini è l’unico che ha certe conoscenze ma che poteri ha?

Di Gennaro sentenzia dopo l’esonero di Tudor: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sulla scelta della Juve. L’esonero di Igor Tudor ha aperto una voragine in casa Juventus, un club in piena crisi di risultati e, secondo molti, di identità. Sulla situazione caotica dei bianconeri è intervenuto l’ex calciatore Antonio Di Gennaro, che ai microfoni di TMW Radio ha offerto un’analisi impietosa, puntando il dito non contro l’allenatore, ma contro le scelte “incompetenti” di una dirigenza che ha perso il suo “stile Juve”. Secondo Di Gennaro, la caccia al successore (con Spalletti e Palladino in pole) è solo la punta dell’iceberg. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

