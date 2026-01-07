Mercato | l’Ancona ha già l’accordo con la Samb si limano i dettagli per il trasferimento del laterale d’attacco Per Di Battista che arriva c’è Meola in partenza Il gioiellino dorico richiesto anche in serie A

L’Ancona sta finalizzando l’accordo con la Sambenedettese per il trasferimento di Nazareno Battista, un’operazione ormai vicina alla conclusione. Contestualmente, si stanno limando gli ultimi dettagli per l’ingaggio del laterale d’attacco, mentre Meola si appresta a partire. Il giocatore dorico, richiesto anche in Serie A, rappresenta un obiettivo strategico per il mercato dei biancorossi, che continuano a rafforzare la rosa in vista della prossima stagione.

L’arrivo di Nazareno Battista dalla Sambenedettese sembra questione di ore, d’altra parte l’ Ancona ha lasciato chiaramente intendere che in questo momento l’attaccante esterno dei rivieraschi rappresenta una priorità. La trattativa è ben avviata, il giocatore ha chiesto un anno e mezzo di contratto e l’Ancona glielo ha concesso, resterebbe dunque solo da limare qualche dettaglio per permettere l’arrivo dell’attaccante in biancorosso. Il regolamento che riguarda i giocatori che scendono dalla serie C alla D prevede che possano giocare solo un mese dopo l’ultima partita che hanno disputato. Battista, che con la Samb quest’anno ha collezionato dodici presenze e un gol, è sceso in campo lo scorso 20 dicembre contro la Vis Pesaro, mentre non ha giocato domenica scorsa perché squalificato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

