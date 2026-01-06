L’esterno d’attacco ex Samb ha trovato l’accordo con la società dorica Contratto di un anno e mezzo Battista in dirittura d’arrivo Meola piace al Cagliari | l’Ancona riflette

L’esterno d’attacco Nazareno Battista, proveniente dalla Sambenedettese, ha raggiunto un accordo con l’Ancona per un contratto di un anno e mezzo. La trattativa è in fase avanzata, come confermato dal direttore sportivo Luca Gerilli. Intanto, si intensificano anche le valutazioni su Meola, che potrebbe trasferirsi al Cagliari. La società dorica riflette sulle prossime mosse di mercato, mantenendo alta l’attenzione sulle opportunità di rafforzamento.

Lo ha confermato anche il direttore sportivo Luca Gerilli nel post partita di Ostia: l’esterno d’attacco Nazareno Battista della Sambenedettese è nel mirino dell’ Ancona e la società potrebbe decidere di condurre in porto la trattativa al più presto. Il giocatore avrebbe chiesto alla società del presidente Polci un contratto per un anno e mezzo, dunque fino a giugno 2027, e avrebbe già trovato l’accordo con la stessa. Resterebbe da definire ancora qualche dettaglio, ma per il resto l’operazione sembra molto vicina alla sua positiva conclusione. Il ventisettenne Battista ha militato nelle giovanili di Lanciano, Verona e Pescara, quindi ha esordito in serie D con il Pineto nella stagione 2017-18, quindi Levico, Porto d’Ascoli e Samb fino a questa stagione, la prima in serie C dove ultimamente sta trovando poco spazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

