Max Pezzali a Sanremo 2026 Carlo Conti annuncia | ospite fisso sul palco della nave

Carlo Conti ha annunciato che Max Pezzali sarà ospite fisso sul palco della nave durante Sanremo 2026. L’evento, atteso da tempo, si prepara a offrire momenti di musica e spettacolo, confermando il ruolo di questa manifestazione come appuntamento imprescindibile per la scena musicale italiana. La presenza di Pezzali, figura storica della musica italiana, si inserisce nel quadro di un’edizione che promette grande attenzione e coinvolgimento del pubblico.

Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è partito ormai da tempo, ancor prima dell’annuncio ufficiale dei Big e dei loro brani. Manca ormai poco al grande appuntamento dell’Ariston e, com’è ormai tradizione, il direttore artistico si diverte a fornire dettagli di tanto in tanto. L’ultimo annuncio ha del clamoroso e strizza l’occhio a una generazione in particolare: Max Pezzali sarà ospite fisso della kermesse musicale. Di seguito tutti i dettagli sulla presenza del volto degli 883. Max Pezzali a Sanremo. Carlo Conti si è giocato la prima grande carta del suo Sanremo 2026. I Big hanno di certo fatto rumore ma questo annuncio non è da meno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Max Pezzali a Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia: ospite fisso sul palco della nave Leggi anche: Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso sulla nave Leggi anche: Sanremo 2026, Carlo Conti annuncio a sorpresa al TG1: «Max Pezzali ospite tutte le sere sulla nave» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Max Pezzali pubblica la versione 2026 della canzone Gli anni; Concerti di Capodanno 2026: ecco la lista di eventi (gratuiti) per trascorrere la notte del 31 dicembre. Sul palco Max Pezzali, Mahmood, i Pinguini Tattici Nucleari, Elodie e molti altri; Carlo Conti, 'Max Pezzali ospite fisso a Sanremo dal palco della nave'; Capodanno in concerto: Mengoni, Elodie, Pinguini, Nannini, Pezzali e tanti altri. Sanremo 2026, Max Pezzali ospite fisso: il cantante sarà sul palco della nave tutte le sere - Il diretta al Tg1, Carlo Conti ha dato l'annuncio del primo ospite, anticipando anche una ... msn.com

Max Pezzali sarà ospite fisso del Festival di Sanremo 2026 - Il verbo scelto non è casuale: l'ex 883, che sarà ospite fisso della kermesse, in programma dal 24 al 28 febbraio, si esibirà ogni sera sulla nave ancorata a ... rockol.it

Il cantautore sarà ospite delle cinque serate del Festival a bordo della Costa Toscana ormeggiata davanti alla costa di Sanremo - Carlo Conti ha svelato il primo super ospite del Festival di Sanremo 2026: Max Pezzali sarà a bordo della Costa Toscana per tutte e cinque le serate. gazzetta.it

THE PARTY BOAT Ogni sera Max Pezzali animerà la grande festa sul “palco sul mare” di #Sanremo2026 Siete tutti invitati dal profilo social di “Festival di Sanremo” - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.