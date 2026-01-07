Sanremo 2026 Max Pezzali ospite fisso sulla nave

Durante il Festival di Sanremo 2026, Max Pezzali sarà ospite fisso, partecipando a tutte e cinque le serate. La sua presenza si svolgerà a bordo di una nave, offrendo un'inedita prospettiva per l'evento. Questo ruolo rappresenta un elemento distintivo della manifestazione, che combina tradizione e innovazione, coinvolgendo artisti e pubblico in un contesto unico e originale.

Max Pezzali sarà presente per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2026 e si esibirà dalla nave. Concluse le vacanze natalizie, si avvicina uno degli appuntamenti più attesi dagli italiani: il Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai1 dal 24 al 28 febbraio 2026. Oggi sono state aperte le iscrizioni del FantaSanremo, mentre Carlo Conti ha annunciato un ospite molto gradito. Max Pezzali si esibirà dalla nave per tutte e cinque le serate della kermesse, facendo ballare i presenti e il pubblico da casa con i suoi intramontabili successi, che porterà dal vivo la prossima estate, con un altro tour che si prospetta tutto esaurito.

