Mattarella scelga | toghe rosse o democrazia

La decisione del Presidente Mattarella rappresenta un momento chiave per il futuro del sistema giudiziario e della democrazia italiana. La scelta tra sostenere le posizioni del Parlamento e della maggioranza o opporsi alle riforme proposte, come la legge Nordio, influenzerà il percorso istituzionale e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. È un passaggio cruciale che richiede equilibrio e rispetto delle prerogative costituzionali.

Il Colle deve decidere se stare col Parlamento e con la maggioranza degli italiani, se questi confermassero la legge Nordio, oppure con chi vuol sabotarne l'applicazione. Potrebbe accettare che il popolo chieda un cambiamento, ma poi le regole non si tocchino? Ieri, sulla Verità, Alessandro Sallusti ha raccontato le manovre per evitare che la riforma della Giustizia varata dal governo Meloni determini il prossimo Consiglio superiore della magistratura. Da portavoce del comitato del Sì al referendum che dovrà approvare o cancellare la legge che porta il nome del ministro Nordio, Sallusti ha svelato il vero senso della discussione attorno alla data della consultazione popolare.

