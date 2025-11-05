Nicola Gratteri guida la discesa in campo dell'Anm per il "No" al referendum sulla giustizia. Il noto magistrato aveva indicato ai suoi colleghi cosa occorrerà per orientare i cittadini verso il prossimo voto. "I magistrati devono spiegare per bene ai cittadini, non in giuridichese, ma con parole comprensibili per i non addetti ai lavori, che questa riforma danneggia solo loro", ha spiegato in un'intervista a Repubblica. Così le toghe si sarebbero unite sotto un unico slogan: parlare chiaro, parlare poco. Niente "giuridichese", niente politicizzazione del referendum e pochi concetti. Non deve essere un voto destra contro sinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Referendum giustizia, le toghe rosse pensano a Fiorella Mannoia