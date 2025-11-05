Referendum giustizia le toghe rosse pensano a Fiorella Mannoia
Nicola Gratteri guida la discesa in campo dell'Anm per il "No" al referendum sulla giustizia. Il noto magistrato aveva indicato ai suoi colleghi cosa occorrerà per orientare i cittadini verso il prossimo voto. "I magistrati devono spiegare per bene ai cittadini, non in giuridichese, ma con parole comprensibili per i non addetti ai lavori, che questa riforma danneggia solo loro", ha spiegato in un'intervista a Repubblica. Così le toghe si sarebbero unite sotto un unico slogan: parlare chiaro, parlare poco. Niente "giuridichese", niente politicizzazione del referendum e pochi concetti. Non deve essere un voto destra contro sinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Referendum giustizia, Padellaro a Elly Schlein: "Faccia politica finalmente, cerchi di vincere ogni tanto". #dimartedi - X Vai su X
Arnaldo Ferrari Nasi e i sondaggi sul referendum giustizia: percezione magistratura politicizzata forte nel centrodestra, ma elettori di sinistra non sono esenti Intervista condotta dalla nostra Eleonora Rossi Intervista completa sul nostro sito Link in bio #ilsu - facebook.com Vai su Facebook
Toghe rosse nel mirino: il progetto del governo per coinvolgere gli italiani in un referendum sulla giustizia - Il centrodestra italiano sta mostrando una notevole urgenza nel voler votare sulla riforma della giustizia. Scrive controcopertina.com
"Sembra di stare nel Pd". Rivolta nella chat dell'Anm. Ma le toghe rosse vanno avanti - Se lo dicono da soli, i magistrati, alla vigilia del voto decisivo sulla riforma della ... Si legge su iltempo.it
Toghe rosse all'arrembaggio: "Tutti compatti intorno al No". Ma tra i giudici c'è il gelo - La campagna elettorale referendaria rulla sulla pista di decollo e c’è l’aspetto simmetrico al confronto politico, cioè il ... Secondo iltempo.it