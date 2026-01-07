Mascali la Regione finanzia interventi per abbattimento barriere

Mascali si prepara a ricevere un finanziamento regionale destinato a interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. L’obiettivo è rendere la città più accessibile e inclusiva, migliorando la fruibilità del centro urbano e del litorale. Questi interventi rappresentano un passo importante per promuovere l’uguaglianza e favorire la mobilità di tutti i cittadini.

