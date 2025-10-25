Un milione di euro per 19 interventi di abbattimento di barriere architettoniche in case Erp

FIRENZE – Abbattere le barriere a architettoniche in edifici di edilizia residenziale pubblica: è questo l’obiettivo del bando della Regione Toscana da un milione di euro che in questi giorni è arrivato alla conclusione del suo iter con l’approvazione della graduatoria. Sono diciannove gli interventi ammessi al finanziamento (i progetti dovevano essere presentati dai Comuni): alcuni serviranno a migliorare l’accessibilità dall’esterno (rampe di accesso, aree esterne comuni) altri all’interno dell’edificio (montascale o ascensore), eliminando gli ostacoli che impediscano l’autonomia delle persone con disabilità o con problemi di mobilità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Dopo gli asfalti (1 milione) e le aree canine (90mila euro) un nuovo provvedimento anti-degrado - facebook.com Vai su Facebook

In vendita per un milione e 480.000 euro una villa con piscina sulla Riviera Ligure - X Vai su X

A Verona 19 milioni di euro di fondi statali per gli interventi in Arena e alla viabilità - Corsa contro il tempo per preparare la città ad ospitare la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e quella delle Paralimpiadi di Milano- Scrive rainews.it

Tutti i milioni del Pnrr: gli interventi finiti e quelli da terminare - Mercato ortofrutticolo, volo per l'infanzia di via Adige, progetto Pinqua a San Domenico e altro a Udine: i dettagli dei finanziamenti tra Piano nazionale di ripresa e resilienza, Comune, Regione e St ... Lo riporta udinetoday.it

Il Comune di Bordighera approva la quinta variazione di bilancio: 1 milione di euro per lavori pubblici, scuola e turismo - Lavori pubblici, assistenza al diritto alla casa, interventi educativi scolastici e promozione turistica sono gli ambiti in cui si concentrano gli investimenti previsti nella quinta variazione di ... Scrive rivieratime.news