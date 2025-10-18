Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati dalla Regione un contributo di oltre 2,6 milioni

Una rampa di accesso per rendere più semplice l’ingresso in casa, l’allargamento degli spazi della cucina e delle camere, l’installazione di un ascensore o di un elevatore, sensori da inserire in casa per favorire la mobilità dei non vedenti. Per supportare economicamente questi e tanti altri. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

