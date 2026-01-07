Balotelli riparte dagli Emirati Arabi | c’è la firma con l’Al-Ittifaq! I dettagli del contratto
Mario Balotelli torna in campo internazionale, firmando un contratto con l’Al-Ittifaq negli Emirati Arabi. La notizia, confermata da Di Marzio, segna un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante italiano. Di seguito, i dettagli del contratto e le implicazioni di questa scelta professionale.
Balotelli riparte dagli Emirati Arabi: l’ex Inter e Milan ha firmato con l’Al-Ittifaq. L’annuncio di Di Marzio con tutti i dettagli sul contratto Nuova avventura esotica per Mario Balotelli. L’iconico attaccante italiano classe 1990, rimasto svincolato dopo l’ultima esperienza in Serie A con la maglia del Genoa, ha scelto di proseguire la sua carriera negli . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Balotelli, nuova avventura negli Emirati? L’Al Ittifaq avanza la proposta e il bomber riflette sul futuro
Leggi anche: MetaSensing, commessa dagli Emirati Arabi per un programma spaziale
Balotelli riparte dagli Emirati Arabi: c’è la firma con l’Al-Ittifaq! I dettagli del contratto - L’annuncio di Di Marzio con tutti i dettagli sul contratto Nuova avventura esotica per Mario Balotelli. calcionews24.com
Balotelli riparte da Dubai: firma con l’Al-Ittifaq FC - Mario Balotelli torna in campo, ma il suo futuro non sarà in Italia. ilovepalermocalcio.com
Balotelli, nuova avventura negli Emirati? L’Al Ittifaq avanza la proposta e il bomber riflette sul futuro - Balotelli verso una nuova sfida negli Emirati: l’Al Ittifaq ci prova e il giocatore valuta la destinazione. calcionews24.com
#Balotelli riparte da Dubai L'ex #Inter riflette sulla proposta ricevuta x.com
Balotelli riparte da Dubai L'ex Inter riflette sulla proposta ricevuta - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.