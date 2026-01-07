Balotelli riparte dagli Emirati Arabi | c’è la firma con l’Al-Ittifaq! I dettagli del contratto

Mario Balotelli torna in campo internazionale, firmando un contratto con l’Al-Ittifaq negli Emirati Arabi. La notizia, confermata da Di Marzio, segna un nuovo capitolo nella carriera dell’attaccante italiano. Di seguito, i dettagli del contratto e le implicazioni di questa scelta professionale.

