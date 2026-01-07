Balotelli riparte da Dubai | colpo dell’Al Ittifaq! I dettagli sull’arrivo in Arabia dell’ex Inter
Mario Balotelli ha firmato un contratto di due anni e mezzo con l’Al Ittifaq, squadra saudita di Dubai. L’attaccante italiano, noto per la sua carriera in Serie A e in Nazionale, riparte così dalla lega araba. L’accordo segna una nuova tappa nel percorso professionale di Balotelli, che ora si concentra su questa esperienza in Arabia Saudita.
Inter News 24 Balotelli, l’ex attaccante dell’Inter tra le altre, trova finalmente squadra: contratto di due anni e mezzo con l’Al Ittifaq. Il girovago del calcio mondiale ha scelto la sua prossima destinazione: Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell’Al Ittifaq, club di Dubai. L’ex attaccante dell’ Inter, svincolato dopo l’ultima esperienza al Genoa, ha firmato un contratto di due anni e mezzo, legandosi a un progetto ambizioso che parla molto italiano. La firma definitiva e il deposito dell’accordo sono previsti per il 12 gennaio, ma «Super Mario» è già pronto a imbarcarsi per il Golfo Persico questo venerdì, 9 gennaio, per unirsi ai suoi nuovi compagni. 🔗 Leggi su Internews24.com
