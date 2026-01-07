Balotelli riparte da Dubai | colpo dell’Al Ittifaq! I dettagli sull’arrivo dell’ex Inter

Mario Balotelli si trasferisce all’Al Ittifaq di Dubai, firmando un contratto di due anni e mezzo. L’attaccante, noto per la sua esperienza in Italia con l’Inter e altri club, prosegue la sua carriera nel campionato saudita. Questa scelta segna un nuovo capitolo professionale, offrendo all’atleta l’opportunità di continuare a giocare a livello competitivo in un contesto internazionale.

Inter News 24 Balotelli, l’ex attaccante dell’Inter tra le altre, trova finalmente squadra: contratto di due anni e mezzo con l’Al Ittifaq. Il girovago del calcio mondiale ha scelto la sua prossima destinazione: Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell’Al Ittifaq, club di Dubai. L’ex attaccante dell’ Inter, svincolato dopo l’ultima esperienza al Genoa, ha firmato un contratto di due anni e mezzo, legandosi a un progetto ambizioso che parla molto italiano. La firma definitiva e il deposito dell’accordo sono previsti per il 12 gennaio, ma «Super Mario» è già pronto a imbarcarsi per il Golfo Persico questo venerdì, 9 gennaio, per unirsi ai suoi nuovi compagni. 🔗 Leggi su Internews24.com

