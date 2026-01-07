Malmenato mentre fa benzina al distributore | cercano di rubargli l’auto

Da milanotoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il rifornimento a un distributore automatico, un uomo è stato accerchiato e aggredito da tre persone che hanno tentato di rubargli l’auto. L’incidente si è verificato in un contesto di tensione, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione. La vicenda evidenzia i rischi legati alla sicurezza nelle aree di servizio. Le autorità stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

È stato accerchiato e malmenato da tre persone. Tutto mentre stava facendo rifornimento a un distributore automatico. Tutto per rubargli l’automobile. E per i malviventi sono scattate le manette.Tre cittadini marocchini di 22, 25 e 26 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine e senza fissa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

malmenato mentre fa benzina al distributore cercano di rubargli l8217auto

© Milanotoday.it - Malmenato mentre fa benzina al distributore: cercano di rubargli l’auto

Leggi anche: Carburante adulterato al distributore di benzina, rischio incendio per le auto

Leggi anche: Benzina adulterata, 6500 litri sequestrati in un distributore. “Auto a rischio esplosione”

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.