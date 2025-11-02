Carburante adulterato al distributore di benzina rischio incendio per le auto

Il gestore di una stazione di servizio di Prato risulta indagato per frode nell'esercizio del commercio, a seguito della scoperta di 6500 litri di carburante irregolare poi sequestrati dalle forze dell'ordine. È l'operazione condotta dalla procura di Prato, con il supporto della guardia di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

