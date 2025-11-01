Benzina adulterata 6500 litri sequestrati in un distributore Auto a rischio esplosione
Prato, 1 novembre 2025 – Carburante adulterato in un distributore di Prato. I controlli della Guardia di Finanza, disposti dalla procura guidata da Luca Tescaroli, hanno fatto emergere l’irregolarità nei rifornimenti di un benzinaio in via Fratelli Cervi tra il 15 e il 31 ottobre. Prima le indagini sulle giacenze e sull’approvvigionamento e sulle giacenze di carburante distribuito sul commercio hanno reso necessari alcuni approfondimenti. Sono stati quindi prelevati alcuni campioni di carburante per verificarne il rispetto dei parametri chimico-fisici imposti dalla normative tecniche vigenti. Dai risultati sono emerse le prime anomali, così la Procura ha disposto approfondimenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
