Lutto cittadino a Rieti nel giorno dei funerali di Raffaele Marianella Le esequie celebrate dal fratello sacerdote
RIETI – Domani 28 ottobre, giorno dei funerali di Raffaele Marianella, a Rieti sarà lutto cittadino. A darne notizie il sindaco, Daniele Sinibaldi. I funerali. L’ultimo saluto all’autista romano Raffaele Marianella è fissato a martedì 28 ottobre, alle 11.30 nella chiesa di San Sebastiano, in via della Stazione a Cesano di Roma. A celebrare la messa suo fratello, un sacerdote. SabinaOggi.it. 🔗 Leggi su Sabinaoggi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Muore a soli 12 anni, lutto cittadino a Villa Santa Maria - facebook.com Vai su Facebook
Le tragedie della strada: lutto cittadino ad Alfonsine e fiaccolata a Longastrino - X Vai su X
L'ultimo saluto a Raffaele Marianella, lutto cittadino a Rieti - Lutto cittadino a Rieti nel giorno dei funerali di Raffaele Marianella, l’autista di 65 anni morto domenica 19 ottobre nell’agguato contro il pullman che riportava un gruppo di tifosi da Pistoia dopo ... Lo riporta rainews.it
Rieti, negozi con le serrande abbassate in memoria di Raffaele Marianella nel giorno delle sue esequie - Alle 11:30 di stamane, martedi 28 ottobre, a Cesano di Roma si sono tenute le esequie dell’autista Raffaele Marianella, morto nell’agguato al pullman dei tifosi di Pistoia di ritorno dal PalaSojornuer ... rietinvetrina.it scrive
Rieti, lutto cittadino per Marianella: negozi chiusi mezz’ora - La Confcommercio di Rieti aderendo al lutto cittadino, nel giorno dei funerali di Raffaele Marianella, 28 ottobre, rende noto che le attività commerciali resteranno chiuse dalle ore 11:30 alle ore 12. Scrive rietinvetrina.it