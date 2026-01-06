Monsignor Nogaro fedeli in preghiera Fissata la data delle esequie

Sono state annunciate le esequie di monsignor Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta. I funerali si terranno nella Cattedrale di Caserta, dove i fedeli si riuniranno in preghiera per ricordare la vita e il servizio del religioso. La data delle esequie è stata ufficialmente fissata, offrendo un momento di raccoglimento per la comunità.

Si svolgeranno nella Cattedrale di Caserta i funerali di monsignor Raffaele Nogaro, vescovo emerito di Caserta. Lo ha annunciato la Diocesi di Caserta. Le esequie si terranno alle ore 10.Con il cuore colmo di speranza cristiana e profonda commozione, il vescovo Pietro ha annunciato che nel.

