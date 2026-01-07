Lutto a Rai e Mediaset due giornalisti morti in pochi giorni | addio ad Alessandro Tiberti e Gianluigi Armaroli

Due importanti figure del giornalismo televisivo italiano ci hanno lasciato in pochi giorni. Alessandro Tiberti, noto volto di Rai Sport per oltre 30 anni, e Gianluigi Armaroli, inviato di Mediaset e volto noto per il pubblico televisivo, sono scomparsi rispettivamente all’età di 61 e 77 anni. La loro assenza rappresenta una perdita significativa per il panorama mediatico nazionale.

In pochi giorni, due lutti, due volti noti di Rai e Mediaset. All’età di 61 anni ci ha lasciati Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni, a 77 anni si è spento l’inviato Mediaset Gianluigi Armarolo, anch’egli volto noto della tv pubblica e commerciale. Alessandro Tiberti è morto il 5 gennaio 2026 dopo una lunga malattia. Iniziò nelle radio romane con programmi sul basket, poi a Teleroma 56, Videomusic e Persona TV. Entrato in Rai nei primi anni 2000, fu caposervizio, conduttore, telecronista di basketbaseball e inviato per Olimpiadi estiveinvernali (inclusa Milano-Cortina 2026), vicecaporedattore della redazione Sport Olimpici e Paralimpici. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Lutto a Rai e Mediaset, due giornalisti morti in pochi giorni: addio ad Alessandro Tiberti e Gianluigi Armaroli Leggi anche: Lutto al Tg5, addio a Gianluigi Armaroli: morto lo storico inviato Mediaset a 77 anni Leggi anche: Addio ad Alessandro Tiberti, la voce storica del basket Rai aveva 61 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Crans-Montana, il sindaco: “Nessun controllo del locale negli ultimi 5 anni. Aperte camere ardenti - Oggi in tutte le scuole italiane un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana; Morto Gianluigi Armaroli, storico volto del Tg5; Morto Gianluigi Armaroli giornalista del Tg5 con Enrico Mentana, il 77enne aveva anche lavorato in Rai; Lino Guanciale senza pace, nuovo lutto terribile: morto il papà Clelio dopo l'addio alla mamma. Mediaset in lutto: morto a 77 anni lo storico inviato del Tg5 Gianluigi Armaroli - Il mondo del giornalismo italiano è in lutto per la scomparsa di Gianluigi Armaroli, giornalista e storico volto del Tg5, morto all’età di 77 anni. corrierenazionale.it

Morto Gianluigi Armaroli giornalista del Tg5 con Enrico Mentana, il 77enne aveva anche lavorato in Rai - Morto all'età di 77 anni il giornalista Gianluigi Armaroli, per vent'anni cronista e inviato del Tg5 di Enrico Mentana ... virgilio.it

Tragedia a Mediaset: addio a uno storico inviato del Tg5 - Lutto a Mediaset: morto Gianluigi Armaroli, storico inviato del Tg5. donnaglamour.it

Lutto oggi in Rai e Mediaset per le morti dei giornalisti Alessandro Tiberti e Gianluigi Arnaroli La scomparsa di Alessandro Tiberti, volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni, è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di gran - facebook.com facebook

ULTIM'ORA Lutto al Tg 5, è morto Gianluigi Armaroli #gianluigiarmaroli #tg5 #Mediaset x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.