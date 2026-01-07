Lotteria Italia un biglietto fortunato venduto a Pordenone

Nell'estrazione della Lotteria Italia 2026, è stato venduto a Pordenone un singolo biglietto di quarta fascia che si è rivelato vincente. Questo rappresenta l’unica schedina fortunata della città, confermando ancora una volta come anche in occasioni di premi minori possano emergere sorprese inattese. La vincita, seppur di fascia modesta, sottolinea l’importanza di partecipare e di verificare sempre il proprio biglietto.

C'è solo un biglietto vincente di quarta fascia venduto a Pordenone nell'estrazione della Lotteria Italia 2026. Il primo premio, pari a 5 milioni di euro, è stato vinto a Roma grazie al biglietto serie T 270462, riportando il successo massimo nella città eterna dopo quattro anni.

