Lotteria Italia 2026 biglietto con premio da 5 milioni venduto a Roma

La Lotteria Italia 2026 ha annunciato i cinque biglietti vincenti che si aggiudicano i premi principali, tra cui un premio da 5 milioni di euro. Un biglietto venduto a Roma si distingue tra i vincitori di questa edizione. L’estrazione ufficiale ha confermato i numeri vincenti, offrendo a molti italiani l’opportunità di sperare in una futura vincita.

(Adnkronos) – Sono stati estratti i 5 biglietti vincenti che si aggiudicano i premi principali della Lotteria Italia 2026. Il biglietto che vince il primo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero T270462. E' stato venduto a Roma e si aggiudica 5 milioni di euro. Il biglietto che vince il secondo premio della Lotteria Italia .

