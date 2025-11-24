Lotteria Italia estratto il biglietto ad Affari Tuoi | serie e dove è stato venduto

Nella puntata di Affari tuoi andata in onda lunedì 24 novembre, è stato estratto un nuovo biglietto della Lotteria Italia valido per i premi giornalieri. Come di consueto, l’annuncio della serie, del numero e della città in cui è stato venduto il tagliando è arrivato da Stefano De Martino e Herbert Ballerina, durante il collegamento dedicato. Il premio associato all’estrazione è, come previsto dal regolamento, di 10mila euro. Il biglietto vincente estratto nella serata del 24 novembre è il tagliando C133489, acquistato a San Nicola La Strada, in provincia di Caserta. L’informazione è verificabile anche sul sito ufficiale della Lotteria Italia, che pubblica ogni giorno gli esiti aggiornati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

