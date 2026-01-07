Lotteria Italia | un biglietto da 50mila e uno da 20mila euro venduti nel Padovano

Nel Padovano sono stati venduti due biglietti della Lotteria Italia 2026, del valore rispettivamente di 50mila e 20mila euro. Il primo premio di 5 milioni di euro è stato assegnato a Roma, con il biglietto Serie T 270462, secondo quanto comunicato dall'agenzia Agimeg.

Finisce a Roma il primo premio della Lotteria Italia 2026 da 5 milioni di euro, grazie al biglietto Serie T 270462, come rende noto l'agenzia Agimeg. Il biglietto vincente è stato acquistato presso la ricevitoria Ciavaglia Daniele, situata in via Cassia 664. Un punto vendita che entra così nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Lotteria Italia: un biglietto da 50mila e uno da 20mila euro venduti nel Padovano Leggi anche: Lotteria Italia, premi anche a Parma e provincia: venduti tre biglietti vincenti da 20mila euro Leggi anche: Lotteria Italia: la dea bendata bacia Chieti, San Salvo e Poggiofiorito con premi da 50mila e 20mila euro, l'elenco dei biglietti vincenti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lotteria Italia 2025-2026, biglietti di terza categoria: premi da 50mila euro; Lotteria Italia 2026, i biglietti vincenti. A Frosinone venduti oltre 200 mila tagliandi; Lotteria Italia, i biglietti vincenti dei premi da 300 a 50 mila euro; Lotteria Italia 2025-2026: i biglietti vincenti. La dea bandata bacia la Brianza lecchese con un premio da 50 mila euro. La Lotteria Italia premia Cremella con 50mila euro. L'elenco dei biglietti vincenti - La Lotteria Italia 2025, estratta nella serata di ieri, 6 gennaio 2026, ha ... casateonline.it

Lotteria Italia 2025-26, tutti i premi di terza categoria, le serie e i numeri dei biglietti vincenti da 50mila euro - Lotteria Italia 2025, tutti i biglietti vincenti dei premi di terza categoria in diretta su questa pagina. ilmattino.it

Lotteria Italia, ecco tutti i biglietti vincenti: si esulta anche a San Mauro Pascoli e Savignano - Vincita da 50mila euro a San Mauro Pascoli e da 20mila euro a Savignano sul Rubicone. cesenatoday.it

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti x.com

Lotteria Italia: il vostro biglietto potrebbe valere 100, 50 o 20mila euro - Controllate qui se è vincente prima di buttarlo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.