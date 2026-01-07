Lotteria Italia | un biglietto da 50mila e uno da 20mila euro venduti nel Padovano

Nel Padovano sono stati venduti due biglietti della Lotteria Italia 2026, del valore rispettivamente di 50mila e 20mila euro. Il primo premio di 5 milioni di euro è stato assegnato a Roma, con il biglietto Serie T 270462, secondo quanto comunicato dall'agenzia Agimeg.

Finisce a Roma il primo premio della Lotteria Italia 2026 da 5 milioni di euro, grazie al biglietto Serie T 270462, come rende noto l'agenzia Agimeg. Il biglietto vincente è stato acquistato presso la ricevitoria Ciavaglia Daniele, situata in via Cassia 664. Un punto vendita che entra così nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

