Lotteria Italia | la dea bendata bacia Chieti San Salvo e Poggiofiorito con premi da 50mila e 20mila euro l' elenco dei biglietti vincenti

Durante l’estrazione della Lotteria Italia 2025-2026, Chieti, San Salvo e Poggiofiorito sono state tra le località fortunate, con premi di 50.000 e 20.000 euro. I biglietti vincenti sono stati annunciati nella trasmissione Affari tuoi su Rai 1. Di seguito l’elenco completo dei numeri vincenti associati alle rispettive città.

Ci sono anche Chieti e San Salvo fra le località baciate dalla fortuna dalla Lotteria Italia 2025-2026, estratti nella serata dell'Epifania, nel corso della trasmissione Affari tuoi di Rai 1. Il primo premio, da 5 milioni, è stato assegnato a un biglietto venduto a Roma. Un fortunato giocatore di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Lotteria Italia: la dea bendata bacia Chieti, San Salvo e Poggiofiorito con premi da 50mila e 20mila euro, l'elenco dei biglietti vincenti Leggi anche: Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti: la Dea Bendata porta in Romagna quattro premi da 50mila euro Leggi anche: Lotteria Italia: l'elenco dei biglietti vincenti. In Liguria premi da 100mila a 20mila euro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Lotteria Italia, ecco i biglietti vincenti: la Dea Bendata porta in Romagna quattro premi da 50mila euro; Lotteria Italia 2025 2026, i biglietti vincenti di prima categoria: l'elenco; Lotteria Italia, ultimi giorni per acquistare i biglietti e tentare la fortuna con la dea bendata; Lotteria Italia, la Dea bendata bacia Jerzu: biglietto da un milione mezzo di euro. Lotteria Italia, la dea bendata bacia anche il Sannio: due vincite da 20mila euro a Faicchio e San Salvatore Telesino - Nell’estrazione di quest’anno, infatti, due premi di quarta categoria da 20mila euro ciascuno sono stati vinti in provincia di Benevento. ntr24.tv

Lotteria Italia: ecco tutti i biglietti vincenti di Verona e provincia - La dea bendata è passata anche da Verona e provincia: pioggia di premi, grazie ai biglietti vincenti della Lotteria Italia ... veronaoggi.it

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti in Toscana: i premi da 100, 50 e 20mila euro - Firenze, 7 gennaio 2026 – Nella serata di martedì 6 gennaio, durante la trasmissione Affari Tuoi su Rai1, si è tenuta ... lanazione.it

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti x.com

Lotteria Italia: il vostro biglietto potrebbe valere 100, 50 o 20mila euro - Controllate qui se è vincente prima di buttarlo - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.