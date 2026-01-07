Lotteria Italia premi anche a Parma e provincia | venduti tre biglietti vincenti da 20mila euro

La Lotteria Italia 2025 ha assegnato tre premi da 20.000 euro a Parma e provincia. Un biglietto vincente è stato venduto a Parma, uno a Fornovo e uno a Berceto. Questi risultati testimoniano l’interesse e la partecipazione dei cittadini locali all’evento, contribuendo a sostenere iniziative e progetti sul territorio. La distribuzione dei premi evidenzia l’attenzione verso le diverse realtà della provincia.

La Lotteria Italia sorride anche a Parma e alla sua provincia. Nell'edizione 2025, infatti, tre biglietti vincenti da 20mila euro sono stati venduti nel territorio parmense: uno nel capoluogo, uno a Fornovo e uno a Berceto. Un segnale positivo che si inserisce in un quadro regionale favorevole.

