Lotteria Italia | primo premio da 5 milioni venduto a Roma Gli altri biglietti vincenti

Lotteria Italia: primo premio da 5 milioni venduto a Roma - Il secondo premio da 2,5 milioni di euro va al tagliando Serie E 334755 venduto a Ciampino, sempre a Roma (ANSA) ... ansa.it

Lotteria Italia 2026, biglietto con premio da 5 milioni venduto a Roma - Il biglietto che vince il primo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero T270462 E' stato venduto a Roma, e si aggiudica 5 milioni di euro. adnkronos.com

La Sardegna ad “Affari tuoi” con Alessandro di Marrubiu Protagonista della puntata speciale dell’Epifania con l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia - facebook.com facebook

Annullati alcuni biglietti della Lotteria Italia: i numeri x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.