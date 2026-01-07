Lotteria Italia | primo premio da 5 milioni venduto a Roma Gli altri biglietti vincenti
Sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia durante la trasmissione "Affari tuoi", su Rai 1, condotta da Stefano De Martino. Ed ecco premi e biglietti vincenti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Lotteria Italia 2026, biglietto con premio da 5 milioni venduto a Roma - Il biglietto che vince il primo premio della Lotteria Italia 2026 è il numero T270462 E' stato venduto a Roma, e si aggiudica 5 milioni di euro. adnkronos.com
