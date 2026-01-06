Lotteria Italia il primo premio da 5 milioni di euro Nel Bellunese la vincita da 300mila | i biglietti vincenti

La Lotteria Italia assegna un premio di 5 milioni di euro, con un'estrazione recente che ha premiato anche un biglietto da 300 mila euro venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. Il biglietto vincente è della Serie M 291089. Questa vincita rappresenta un importante risultato per la regione e sottolinea l’interesse verso questa tradizionale iniziativa di lotteria.

Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni di euro. Nel bellunese la vincita da 300mila: i biglietti vincenti - Il premio speciale è andato al biglietto Serie M 291089 venduto ad Auronzo di Cadore. open.online

Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it

Lotteria Italia, oggi l’estrazione dei biglietti vincenti. E c’è un premio speciale da 300mila euro - facebook.com facebook

Biglietti vincenti della Lotteria Italia in diretta x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.