Lotteria Italia il primo premio da 5 milioni di euro Nel Bellunese la vincita da 300mila | i biglietti vincenti
La Lotteria Italia assegna un premio di 5 milioni di euro, con un'estrazione recente che ha premiato anche un biglietto da 300 mila euro venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. Il biglietto vincente è della Serie M 291089. Questa vincita rappresenta un importante risultato per la regione e sottolinea l’interesse verso questa tradizionale iniziativa di lotteria.
Il premio speciale di 300 mila euro della Lotteria Italia è andato al biglietto Serie M 291089 venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. L’estrazione è avvenuta sempre su Rai 1, in anteprima rispetto a quella finale, con la procedura che è partita alle 21:00 nella sala delle lotterie nazionali di Roma, come spiegato da Agipronews. I biglietti venduti. I numeri delle vendite hanno confermato il forte legame degli italiani con questo appuntamento storico: i biglietti venduti hanno superato quota 9,6 milioni, con una raccolta complessiva oltre i 48 milioni di euro e un aumento significativo rispetto alla scorsa edizione. 🔗 Leggi su Open.online
