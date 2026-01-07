Lotteria Italia il primo premio da 5 milioni di euro venduto a Roma Gli altri milionari a Nuoro Reggio Emilia e Albano Laziale

Da xml2.corriere.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, in diretta su Rai 1 alle 20:35, si tiene l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia, durante una puntata speciale di «Affari Tuoi». Il primo premio di 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, mentre altri vincitori si sono aggiudicati premi a Nuoro, Reggio Emilia e Albano Laziale. Un momento di attesa per molti italiani, con la speranza di scoprire se il proprio biglietto è tra i fortunati.

L'estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia questa sera in diretta tv su Rai 1 dalle 20:35, durante una puntata speciale di «Affari Tuoi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

lotteria italia il primo premio da 5 milioni di euro venduto a roma gli altri milionari a nuoro reggio emilia e albano laziale

© Xml2.corriere.it - Lotteria Italia, il primo premio da 5 milioni di euro venduto a Roma. Gli altri milionari a Nuoro, Reggio Emilia e Albano Laziale

Leggi anche: Lotteria Italia: venduto a Roma il biglietto da cinque milioni di euro Estrazione

Leggi anche: Lotteria Italia, il premio da 5 milioni di euro vinto a Roma

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Boom per la Lotteria Italia, venduti 9,6 milioni di biglietti: possibile aumento dei premi; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia, ecco i premi di stasera: da 15 anni mai così tanti biglietti venduti; Biglietti Lotteria Italia, boom di vendite in Lombardia: si punta al tris milionario.

lotteria italia primo premioLotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it

lotteria italia primo premioBiglietti vincenti Lotteria Italia 2026, l’estrazione in diretta: assegnato il premio speciale ad Affari tuoi - Ora il gioco a quiz per conoscere i premi di prima categoria (incluso il primo da 5 milioni). quotidiano.net

lotteria italia primo premioLotteria Italia, al via l’estrazione dei biglietti vincenti. Assegnato il premio da 300 milioni - È stato estratto il primo premio speciale della Lotteria Italia, da 300 mila euro: si tratta del biglietto: M291089 venduto ad Auronzo di Cadore (Belluno) Per restare aggiornato sulle ultime notizie ... tg.la7.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.