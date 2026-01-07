Lotteria Italia il primo premio da 5 milioni di euro venduto a Roma Gli altri milionari a Nuoro Reggio Emilia e Albano Laziale

Questa sera, in diretta su Rai 1 alle 20:35, si tiene l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia, durante una puntata speciale di «Affari Tuoi». Il primo premio di 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, mentre altri vincitori si sono aggiudicati premi a Nuoro, Reggio Emilia e Albano Laziale. Un momento di attesa per molti italiani, con la speranza di scoprire se il proprio biglietto è tra i fortunati.

