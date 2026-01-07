Lotteria Italia ecco i biglietti vincenti | la Dea Bendata porta in Romagna quattro premi da 50mila euro

Ecco i risultati della Lotteria Italia 2025: in Romagna sono stati assegnati quattro premi da 50.000 euro, mentre il primo premio da 5 milioni è stato vinto a Roma, presso il Bar “Le 7 Meraviglie” in via Cassia, 664. La dea Bendata ha sorriso in modo diverso nelle diverse regioni, offrendo vincite significative ma senza premi milionari in questa edizione.

Nessun premio milionario in Romagna con la Lotteria Italia 2025. Il biglietto che ha vinto 5 milioni è stato venduto a Roma, presso il Bar "Le 7 Meraviglie" in via Cassia, 664. Si tratta del tagliando numero di serie T2270462. Il secondo ticket da 2,5 milioni (serie E334755) è stato invece.

