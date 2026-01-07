Lotteria Italia sbanca il Lazio I 5 milioni a Roma | ecco tutti i biglietti vincenti

La Lotteria Italia 2026 ha registrato i suoi vincitori nel Lazio, con il premio principale di 5 milioni di euro assegnato a Roma. Questa estrazione continua a confermare il ruolo di rilievo della Capitale nelle tradizioni italiane legate alla lotteria. Di seguito, vengono indicati tutti i biglietti vincenti e i dettagli relativi alle vincite distribuite nella regione.

La serata dell'Epifania si chiude con una certezza: la Lotteria Italia 2026 sbanca il Lazio. Il premio più alto, quello da 5 milioni di euro, è stato venduto a Roma, confermando ancora una volta il ruolo centrale della Capitale nelle estrazioni più attese dell'anno. Dopo ore di attesa e collegamenti in diretta su Rai 1 durante lo speciale di Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, la Lotteria Italia ha assegnato tutti e cinque i premi di prima categoria, per un montepremi complessivo da capogiro. Milioni di italiani hanno seguito l'estrazione con il biglietto in mano, tra speranza e scaramanzia.

