Ecco l’elenco ufficiale dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. L’estrazione ha determinato la distribuzione dei premi, che spaziano da somme milionarie a premi di 20.000 euro. Di seguito, tutti i numeri e i dettagli relativi ai biglietti estratti, per conoscere immediatamente i premi assegnati in questa edizione.

L’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia ha definito ufficialmente la distribuzione dei premi per l’edizione in corso, dai premi milionari fino ai premi da 20mila euro. Come ogni anno, l’appuntamento ha coinvolto l’intero territorio nazionale, con vincite registrate in numerose regioni e città. Di seguito sono riportati in modo ordinato e dettagliato tutti i tagliandi vincenti, suddivisi per fascia di premio, per consentire ai partecipanti di effettuare una verifica accurata. Lotteria Italia, premi di prima e seconda categoria. I risultati dell’estrazione rappresentano il quadro ufficiale dei premi di prima categoria, dei premi di seconda categoria, dei premi di terza categoria e dei premi di quarta categoria. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Lotteria Italia, ecco l’elenco con tutti i biglietti vincenti

Leggi anche: Lotteria Italia, ecco l’elenco con tutti i biglietti vincenti: da 5 milioni a 20mila euro

Leggi anche: Lotteria Italia 2026, l’elenco di tutti i biglietti vincenti con tutti i premi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Lotteria Italia 2026 l’elenco di tutti i biglietti vincenti con tutti i premi; Lotteria Italia 2026 | tutti i biglietti vincenti l’elenco completo dei premi; Lotteria Italia ecco l’elenco con tutti i biglietti vincenti | da 5 milioni a 20mila euro; Lotteria Italia 2026 tutti i biglietti vincenti di 2ª 3ª e 4ª categoria | l’elenco completo ufficiale.

Lotteria Italia 2025, i biglietti vincenti: il primo premio da 5 milioni di euro a Roma, secondo a Ciampino, vincitori anche a Reggio Emilia e Nuoro. L'elenco completo - Il primo premio da 5 milioni di euro e tutti i biglietti con i premi di Prima categoria. leggo.it