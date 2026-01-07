Lotteria Italia | centomila euro vinti a Barberino di Mugello e Civitella Val di Chiana Tutti i biglietti vincenti fino a 20mila anche in Toscana

La Lotteria Italia ha assegnato recenti premi di seconda categoria in diverse località italiane, tra cui Barberino di Mugello e Civitella Val di Chiana, con vincite fino a 100.000 euro. Oltre al primo premio da 5 milioni di euro a Roma, anche numerosi biglietti in Toscana hanno ricevuto premi fino a 20.000 euro. Ecco i dettagli sui numeri e le serie dei biglietti vincenti.

Dopo il primo premio da 5 milioni vinto a Roma e gli altri premi di prima categoria, ecco numeri e serie dei biglietti vincenti dei premi di seconda categoria: da100 a 20mila euro. Centomila euro sono stati vinti con il biglietto G 227785 venduto a Barberino di Mugello in provincia di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Lotteria Italia: centomila euro vinti a Barberino di Mugello e Civitella Val di Chiana. Tutti i biglietti vincenti fino a 20mila anche in Toscana Leggi anche: Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti in Toscana: i premi da 100, 50 e 20mila euro Leggi anche: Lotteria Italia, ecco l’elenco con tutti i biglietti vincenti: da 5 milioni a 20mila euro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Emilia-Romagna, tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia: in regione il terzo premio da 2 milioni di euro; Lotteria Italia, Emilia-Romagna torna nella 'top five' con una vincita da 2 milioni; Lotteria Italia: centomila euro a Gioia del Colle, altri premi minori in Puglia ELENCO COMPLETO; Lotteria Italia, la Calabria si “consola”: vincite tra Crotone, Reggio e Catanzaro. Lotteria Italia: centomila euro a Gioia del Colle, altri premi minori in Puglia ELENCO COMPLETO Nella regione venduti oltre quattrocentomila biglietti - Durante la trasmissione tv “Affari tuoi” ieri sera su Raiuno è stato estratto anche un premio speciale da trecentomila euro: biglietto M291089 venduto ad Auronzo di Cadore (Bl). noinotizie.it

Lotteria Italia, se nel Lazio è grande festa, a Torino ci si accontenta dei premi di consolazione: ecco i tagliandi vincenti - Per la città della Mole, nonostante l'aumento della vendita di tagliandi, solo premi di consolazione dopo l'estrazione di ieri sera: dai centomila ai ventimila euro ... torinoggi.it

Lotteria Italia, i biglietti vincenti: Roma vince il biglietto da 5 milioni di euro. Premi a Ciampino, Nuoro, Albano Laziale e Reggio Emilia - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà stasera con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. ilmessaggero.it

Lotteria Italia: il vostro biglietto potrebbe valere 100, 50 o 20mila euro - Controllate qui se è vincente prima di buttarlo - facebook.com facebook

Lotteria Italia: incasso dei premi, tasse e vincite non riscosse. Cosa devono sapere i fortunati x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.