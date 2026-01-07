Lotteria Italia 2026 tutti i biglietti vincenti in Toscana | i premi da 100 50 e 20mila euro

Ecco i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 in Toscana. Durante la trasmissione Affari Tuoi su Rai1, martedì 6 gennaio, sono stati annunciati i premi assegnati, tra cui quelli da 100, 50 e 20 mila euro. Questa guida riporta tutte le vincite nella regione, offrendo informazioni chiare e aggiornate sui numeri vincenti e i premi assegnati.

Firenze, 7 gennaio 2026 – Nella serata di martedì 6 gennaio, durante la trasmissione Affari Tuoi su Rai1, si è tenuta l'estrazione della Lotteria Italia 2026. La Dea Bendata ha baciato la Capitale: il primo premio da 5 milioni di euro è stato assegnato al biglietto T 270462, venduto a Roma. In Toscana si registra comunque un boom di vincite. Da segnalare il caso Civitella in Val di Chiana, comune della provincia di Arezzo dove sono stati vinti un biglietto da 100mila euro, uno da 50mila e un altro ancora da 20mila euro. Qui e nelle prossime pagine trovate l'elenco di tutti i biglietti vincenti in Toscana, compresi i premi da 100, 50 e 20mila euro.

