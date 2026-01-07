Lotteria Italia ecco l’elenco con tutti i biglietti vincenti | da 5 milioni a 20mila euro

Sono stati annunciati i biglietti vincenti della Lotteria Italia, con premi che vanno da 5 milioni a 20.000 euro. L’estrazione ha distribuito numerosi premi in diverse regioni italiane, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vincere somme significative. Di seguito l’elenco completo dei numeri fortunati e dei relativi importi, per conoscere subito se si è tra i premiati.

Sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Dalle vincite milionarie ai premi da 20mila euro, l'estrazione ha distribuito centinaia di premi in tutta Italia. Di seguito l'elenco completo dei tagliandi vincenti, suddivisi per categoria. Premi di prima categoria. Primo premio, 5.000.000 di euro: T270462 venduto a Roma Secondo premio, 2.500.000 di euro: E334755 venduto a Ciampino (RM) Terzo premio, 2.000.000 di euro: L430243 venduto a Quattro Castella (RE) Quarto premio, 1.500.000 di euro: D019458 venduto a Jerzu (Nuoro) Quinto premio, 1.000.000 di euro: Q331024 venduto ad Albano Laziale (RM) Premio speciale 300mila euro.

