Lotteria Italia biglietti vincenti | Roma fa jackpot ad Affari Tuoi una regione fa incetta di super premi

La puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio ha visto l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia, con Roma protagonista di un jackpot e alcune regioni che hanno conquistato numerosi premi. Questa edizione ha offerto ai partecipanti l’opportunità di vivere un’epifania ricca di emozioni e sorprese, confermando l’importanza della tradizione delle lotterie italiane come momento di attesa e speranza.

Affari Tuoi accende l'Epifania con i super premi della Lotteria Italia. La puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio, condotta da Stefano De Martino, ha trasformato l'Epifania in una serata ad alta tensione e milioni di euro. In diretta su Rai 1 sono stati annunciati i super premi della Lotteria Italia, attesi da settimane da milioni di italiani. Un appuntamento ormai rituale, che quest'anno ha registrato ascolti elevati anche grazie all'abbinamento con il game show di punta del preserale Rai. E quando sono state comunicate le serie vincenti, l'attenzione si è spostata tutta su una regione che ha letteralmente dominato l'estrazione.

