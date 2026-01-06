Biglietti vincenti Lotteria Italia 2026 l’estrazione in diretta oggi dalle 20.30 I premi svelati da Affari tuoi
Oggi alle 20.30, in diretta, si svolge l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026. I premi più attesi, tra cui il primo premio di 5 milioni di euro, saranno annunciati da Affari tuoi. La lotteria rappresenta un’occasione importante per i partecipanti di tutto il paese, con l’estrazione che conclude il tradizionale ciclo natalizio.
Roma, 6 gennaio 2026 – E’ partito il conto alla rovescia della Lotteria Italia 2026 che oggi assegna gli attesissimi premi: il più ambito vale 5 milioni di euro. Durante lo Speciale di Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino in diretta tv su Rai 1, verranno resi noti i biglietti vincenti tra gli oltre 9,6 milioni venduti, con la prima estrazione prevista per le 20.30, quando sarà sorteggiato il premio speciale di 300mila euro, vera novità di questa edizione. Dopo l’anteprima, lo Speciale Lotteria Italia di Affari Tuoi proseguirà in prima serata con l’abbinamento dei cinque premi di prima categoria, incluso il primo da 5. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
