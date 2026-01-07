Lotteria Italia i biglietti vincenti in diretta con l’estrazione ad Affari Tuoi | i premi per categoria 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore
La Lotteria Italia 2025-2026 si conclude con l’estrazione in diretta ad Affari Tuoi, rivelando i biglietti vincenti e i premi assegnati nelle diverse categorie. Tra i risultati, un premio di 300.000 euro è stato vinto ad Auronzo di Cadore, confermando l’importanza di questa tradizione nel panorama delle lotterie italiane. Ecco i dettagli sui premi e i vincitori di questa edizione.
I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2025-2026 in diretta ad Affari Tuoi con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore (BL) con il premio speciale di quest'anno. L'estrazione dei biglietti vincenti in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta con l’estrazione e i premi per categoria: vinti 300mila euro a Auronzo di Cadore
Leggi anche: Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore
Biglietti vincenti giornalieri del 24, 25 e 26 dicembre: 2025; Lotteria Italia 2025 2026, quando e come saranno sorteggiati i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti: oggi l'estrazione in diretta su RaiUno; Lotteria Italia 2025 - 2026, i biglietti vincenti: l'elenco completo.
Lotteria Italia, i biglietti vincenti in diretta e i premi di prima, seconda e terza categoria: 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore - 2026 in diretta con i premi di prima, seconda, terza e quarta categoria: i numeri di serie fortunati comunicati ... fanpage.it
Lotteria Italia 2026 in diretta, l'estrazione dei biglietti vincenti ad Affari Tuoi: premi e come si gioca - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà stasera con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. ilmessaggero.it
Biglietti vincenti Lotteria Italia 2026, l’estrazione in diretta: assegnato il premio speciale ad Affari tuoi - Ora il gioco a quiz per conoscere i premi di prima categoria (incluso il primo da 5 milioni). quotidiano.net
Affari Tuoi, i biglietti della Lotteria Italia ‘spariti’ dalla puntata cosa succede
La Sardegna ad “Affari tuoi” con Alessandro di Marrubiu Protagonista della puntata speciale dell’Epifania con l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia - facebook.com facebook
Annullati alcuni biglietti della Lotteria Italia: i numeri x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.