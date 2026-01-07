Lotteria Italia i biglietti vincenti in diretta con l’estrazione ad Affari Tuoi | i premi per categoria 300mila euro vinti a Auronzo di Cadore

La Lotteria Italia 2025-2026 si conclude con l’estrazione in diretta ad Affari Tuoi, rivelando i biglietti vincenti e i premi assegnati nelle diverse categorie. Tra i risultati, un premio di 300.000 euro è stato vinto ad Auronzo di Cadore, confermando l’importanza di questa tradizione nel panorama delle lotterie italiane. Ecco i dettagli sui premi e i vincitori di questa edizione.

Lotteria Italia 2026 in diretta, l'estrazione dei biglietti vincenti ad Affari Tuoi: premi e come si gioca - È partito il conto alla rovescia per la Lotteria Italia che si concluderà stasera con l'estrazione dei biglietti vincenti trasmessa in tv su Rai 1. ilmessaggero.it

Biglietti vincenti Lotteria Italia 2026, l’estrazione in diretta: assegnato il premio speciale ad Affari tuoi - Ora il gioco a quiz per conoscere i premi di prima categoria (incluso il primo da 5 milioni). quotidiano.net

Affari Tuoi, i biglietti della Lotteria Italia ‘spariti’ dalla puntata cosa succede

La Sardegna ad “Affari tuoi” con Alessandro di Marrubiu Protagonista della puntata speciale dell’Epifania con l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia - facebook.com facebook

Annullati alcuni biglietti della Lotteria Italia: i numeri x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.