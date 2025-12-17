Lollobrigida | Mercosur buon accordo serve passo definitivo su reciprocità
Lorenzo Lollobrigida evidenzia che l’accordo con il Mercosur rappresenta un passo positivo, ma sottolinea l’importanza di raggiungere un impegno concreto sulla reciprocità per migliorarlo ulteriormente. Dopo 25 anni di trattative, questa svolta potrebbe rappresentare un traguardo decisivo per rafforzare le relazioni commerciali e politiche tra Europa e Sud America.
(Adnkronos) – “Il Mercosur è un buon accordo, ma può diventare ottimo se dopo 25 anni si riesce a fare un passo definitivo sulla reciprocità. Quello che viene imposto ai nostri produttori europei, che a nostro avviso è corretto, deve essere anche garantito sui prodotti che arrivano. Riteniamo che questo passo in avanti si possa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
