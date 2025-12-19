Il Mercosur si farà ma servono garanzie Cosa si sono detti Meloni e Lula

Il Mercosur si farà, ma la firma dipende da garanzie fondamentali. Dopo 25 anni di trattative, Meloni e Lula confermano l’intenzione, con Palazzo Chigi pronto a siglare l’accordo non appena saranno assicurate risposte chiare agli agricoltori, in attesa delle decisioni della Commissione Ue. La questione rimane delicata, ma la volontà di procedere è ferma e concreta.

© Formiche.net - Il Mercosur si farà, ma servono garanzie. Cosa si sono detti Meloni e Lula Nessuna marcia indietro. Sul Mercosur Palazzo Chigi si dice pronto a firmare l'intesa (dopo 25 anni di trattative) "non appena verranno fornite le risposte necessarie agli agricoltori, che dipendono dalle decisioni della Commissione Ue e possono essere definite in tempi brevi". Quindi il governo italiano punta a capire tutti i dettagli, assicurando certezza all'impianto normativo complessivo e, solo dopo, passare all'ufficialità delle firme. 24 ore prima a "prendere la parola" era stata la mobilitazione per le strade e piazze dove i rappresentanti del settore agricolo avevano protestato con veemenza contro l'accordo Ue-Mercosur, le modifiche alla Politica Agricola Comune e una nuova tassa sui fertilizzanti.

Meloni: firma Ue-Mercosur prematura, servono garanzie per agricoltori - "L'Italia ha sempre guardato con interesse all'intesa tra Ue e Mercosur, ma il governo italiano ha sempre avuto ... stream24.ilsole24ore.com

Mercosur: Meloni, per firma qualche settimana, servono garanzie ad agricoltori - "La ragione per la quale l'Italia non sta firmando subito e' che va completato il pacchetto delle ... ilsole24ore.com

#Mercosur Rinviato l'accordo commerciale tra #UE e Mercato Comune Sudamericano. Meloni: altro tempo per avere garanzie per gli agricoltori. Macron: servono clausole di salvaguardia per agricoltura e ambiente. Von der Leyen: raggiunta una svolta per la - facebook.com facebook

