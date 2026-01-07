L’olio Ranieri nella cucina della Signora in Giallo

L’olio Ranieri, prodotto di eccellenza umbra, ha trovato spazio nella cucina della serie “Signora in Giallo”, portando la tradizione culinaria della regione nelle case di tutto il mondo. Questa presenza ha contribuito a valorizzare un ingrediente autentico e di qualità, simbolo della cultura gastronomica dell’Umbria, che da anni accompagna le ricette più genuine e genuine.

CITTÀ DI CASTELLO - Un'eccellenza umbra ha conquistato i teleschermi internazionali, posizionandosi nel cuore della cultura pop degli anni '80 e '90. L' olio prodotto a Città di Castello dall' Oleificio Ranieri era infatti apparso in una delle serie televisive più iconiche di sempre: " La Signora in Giallo " negli anni '90. Nello specifico, una bottiglia in ceramica con il marchio ben visibile è diventata protagonista di una scena all'interno della cucina di Jessica Fletcher. L'episodio in questione, intitolato "Murder on Madison Avenue" (il ventiduesimo dell'ottava stagione trasmesso nel 1992), mostra chiaramente un'oliera dell'azienda tifernate, contenente olio al basilico, proprio sul set del celebre giallo.

